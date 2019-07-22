Сеул, , 08:46 — REGNUM

На рынке Южной Кореи находится около 53 трлн вон (~$44,98 млрд) японских средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, японские инвесторы инвестировали в Южную Корею 52,9 трлн вон (~$44,9 млрд).

По состоянию на конец июня 2019 года, японским инвесторам принадлежат акции южнокорейских компаний на сумму 13 трлн вон (~$11,03 млрд), облигации — на сумму 1,6 трлн вон (~$1,35 млрд).

По состоянию на конец 2018 года, японские бизнесмены инвестировали 13,6 трлн вон (~$11,54 млрд) в международные инвестиционные фонды, а по состоянию на конец мая 2019 года, сумма средств, взятая в филиалах японских банков составила 24,7 трлн вон (~$20,96 млрд).

В общей сложности на рынке страны находится 39,3 трлн вон (~$33,35 млрд) японских средств. Однако, если головные офисы японских банков предоставят средства своим отделениям, находящимся в Южной Корее, то сумма средств увеличится до 52,9 трлн вон (~$44,9 млрд).