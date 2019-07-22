Куми, Южная Корея, 22 июля 2019, 08:05 — REGNUM
Южнокорейская химическая компания LG Chem построит завод по производству катодного материала в городе Куми. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, представители администрации города Куми и мэрии провинции Кёнсан-Пукто совместно с представителями LG Chem подписали инвестиционного соглашение в области строительства.
Известно, что компания планирует построить завод по производству анодов, применяемых в аккумуляторах для электромобилей, площадью 60 тыс. кв. м. в промышленном комплексе города Куми.
По предварительным данным, строительство завода будет завершено в 2021 году. Мощность завода составит 60 тыс. тонн катодного материала в год.
Известно, что продукция, произведенная на данном заводе, будет поставлять 13 из 20 ведущим мировым автомобильным брендам, включая Mercedes-Benz, Volkswagen и Ford.