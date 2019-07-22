Нур-Султан, , 07:51 — REGNUM

Общий объем вкладов в банках Казахстана по состоянию на 1 июня 2019 года составил 16,5 трлн тенге ($42,9 млрд), что на 3,2% меньше, чем в начале года. Об этом 22 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Самые высокие показатели прироста вкладов демонстрирует ForteBank — по итогам пяти месяцев объем вкладов вырос на 9%, до 1,21 трлн тенге ($3,14 млрд), в Jýsan Bank — на 4,7%, до 700 млрд тенге ($1,82 млрд), в Kaspi Bank — на 2,5%, до 1,22 трлн тенге ($3,17 млрд).

Доля вкладов физических лиц составила 52,3%, юридических лиц — 47,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем вкладов юридических лиц в Казахстане составил 8,11 трлн тенге ($21,4 млрд по курсу на 20 мая), что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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