Сеул, , 07:34 — REGNUM

В июле 2019 году экспорт товаров из Южной Кореи продолжает снижаться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 20 июля экспорт товаров из Южной Кореи составил $28,3 млрд, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднедневной экспорт также сократился на 16,2%, до $1,71 млрд. Известно, что экспорт страны продолжает падать на протяжении восьми месяцев подряд с декабря 2018 года.

Экспорт полупроводников сократился на 30,2%, судов — на 24%, нефтепродуктов — на 15,6%. С другой стороны, экспорт бытовой техники увеличился на 34,5%, автомобилей — на 19,5%, устройств беспроводной связи — на 7,2%.

Экспорт товаров во Вьетнам увеличился на 8,7%, Сингапур — на 0,9%, однако экспорт в Китай сократился на 19,3%, США — на 5,1%, Европу — на 12,3%, Японию — на 6,6%, на Ближний Восток — на 30,3%.

За аналогичный период импорт сократился на 10,3%, до $28,7 млрд. В частности импорт нефти сократился на 33,7%, газа — на 14,8%, нефтепродуктов — на 23,1%.