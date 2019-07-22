Тюмень, 22 июля 2019, 06:30 — REGNUM
Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал новые льготы для инвесторов. Ставка по налогу на прибыль, к примеру, может снизиться на 10%. Об этом было заявлено на открытии завода по производству снеков в индустриальном парке «Боровский» 19 июля 2019 года.
В федеральном законодательстве появился такой механизм как «региональный инвестиционный проект». Инвесторы, которые вошли в реестр предприятий со статусом «регионального инвестиционного проекта» могут получить дополнительные налоговые льготы.
Александр Моор отметил, что «поручение дано, и скоро региональный закон на эту тему будет разработан».
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