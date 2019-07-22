Тюмень, , 06:30 — REGNUM

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал новые льготы для инвесторов. Ставка по налогу на прибыль, к примеру, может снизиться на 10%. Об этом было заявлено на открытии завода по производству снеков в индустриальном парке «Боровский» 19 июля 2019 года.

В федеральном законодательстве появился такой механизм как «региональный инвестиционный проект». Инвесторы, которые вошли в реестр предприятий со статусом «регионального инвестиционного проекта» могут получить дополнительные налоговые льготы.

«На сегодня инвесторы, которые являются резидентами парков, и ввели в эксплуатацию собственные производства, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% вместо 20%, а также льготную ставку по налогу на имущество. С изменениями они смогут снизить ставку по налогу на прибыль до 10%, из которых 3% — федеральные, 7% — региональные. Помимо этого, будет сохранена льготная ставка по налогу на имущество», — заявил главы Тюменской области.

Александр Моор отметил, что «поручение дано, и скоро региональный закон на эту тему будет разработан».

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