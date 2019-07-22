Магадан, Магаданская область, , 06:27 — REGNUM

Авиабилетов по плоским тарифам Магадан — Москва на конец июля и на весь август уже нет в продаже, а бизнес-класс предлагают от 74 тыс. руб. В 2019 году средняя цена на этом направлении увеличилась до 51 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной плате Колымы.

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А вот уже с сентября плоские билеты вновь будут доступны.

«В 2018 году средний авиатариф из Москвы в Магадан в это время был 75 тыс. руб., в 2017 — 49,8 тыс. руб. На направлении Магадан-Хабаровск и обратно также заметно снижение средних цен — на данный момент 26 тыс. руб. (год назад — 33 тыс.). У авиакомпании «Аврора» самые дешёвые билеты, правда, без багажа и невозратные — от 24 тыс. до 27,5 тыс. руб. Другая компания — «Ираэро» продаёт такие же билеты дороже на 2 тыс. рублей», — пояснили общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году слетать из столицы Колымы в Москву и обратно стало возможным за 22 тыс. рублей.