Магадан, Магаданская область, , 04:55 — REGNUM

Чиновники различных ведомств в Магаданской области платили себе годовую премию по завышенным лимитам. Переплаты составляли от 459 тыс. до более 600 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Минфин Колымы по результатам проверки отчётов регионального минтранса за 2018 год выявил, что некоторые сотрудники получили значительно превышающие положенные по закону годовые выплаты.

«Пять сотрудников получили годовую премию в превышающем размере, с переплатой в 459 тыс. рублей. Кто-то из руководителей ведомств уже не работает. Например, по Фонду капремонта совместителям предусмотрены премии в размере 50% ставки, а им заплатили в полном объёме, и переплата по двум человекам вышла в 665 тыс. рублей», — сообщает РИА «Колыма-информ».

В ситуацию вмешался глава магаданской области —Сергей Носов заявил о создании комиссии по непроизводительным расходам, акцентировав, что положения о премировании нужно привести в соответствие.

Как сообщало ИА REGNUM, областные депутаты утвердили оклады губернатору и правительству Колымы. Выплаты насчитываются на основании фиксированной суммы, размер которой варьируется в зависимости от должности от 50,9 до 93,9 тыс. рублей.