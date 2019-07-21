Пекин, , 22:29 — REGNUM

К концу июня 2019 года активы Банка сельскохозяйственного развития Китая (ADBC) превысили 7 трлн юаней (свыше 1 трлн долларов), сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную заседанием совета директоров ADBC.

В сообщении руководства банка особо отмечен крайне низкий уровень безнадежных кредитов, составляющий всего 0,68%.

Как сообщают участники заседания, ADBC собирается и впредь уделять в своей стратегии основное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, что является важнейшей частью осуществляемой в стране кампании по ликвидации бедности.

Банк ADBC, созданный в 1994 году, является государственным и работает под контролем Госсовета КНР. Главной его задачей является аккумулирование через рынок средств для поддержки сельского хозяйства путем предоставления сельским районам и фермерам государственных кредитов.