Пекин, , 13:35 — REGNUM

Центральное правительство Китая приняло меры по поощрению выпуска местными органами власти облигаций для финансирования проектов оживления сельских регионов. Мероприятия включены в кампанию по борьбе с бедностью и направлены на ускорение промышленного развития и увеличения доходов фермеров, сообщает 20 июля Синьхуа.

Как сообщил чиновник министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Вэй Байган, в рамках кампании будут расширены финансовые услуги для малых и средних предприятий, облегчён доступ к их льготному кредитованию. Названные и другие меры, входящие в перечень выпущенных в 2019 году руководящих принципов стимулирования сельской промышленности и управления сельскими районами.

Как сообщается со ссылкой на статистические ведомства, располагаемый доход на душу населения среди сельских жителей рос темпами, несколько превышающими городские: 6,6% против 5,7%.