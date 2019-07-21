21 июля 2019 | Время чтения 6 мин

О дополнительных вложениях в развитие Севморпути, создание нового порта в Ненецком автономном округе, а также о поставках российского газа в Литву — в еженедельном обзоре ИА REGNUM.

Анна Мейзер, , 13:30 — REGNUM





Медаль СССР «За оборону Советского Заполярья»

Севморпуть требует денег

Министерство транспорта России и госкорпорация «Росатом» обратились к правительству с совместной просьбой о выделении дополнительных бюджетных средств на навигационно-гидрографическое обеспечение Севморпути.

Об этом было заявлено 18 июля в рамках правительственного заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).

Речь идет о выделении 800 млн рублей в дополнение к уже утвержденным 400 млн рублей. Как заявил в ходе заседания заместитель гендиректора «Росатома», директор дирекции СМП Вячеслав Рукша, эти средства позволят выполнить необходимые объёмы промеров для обеспечения безопасности мореплавания при растущей интенсивности судоходства крупнотоннажных судов с большой осадкой.

Так, например, китайская судоходная компания COSCO Specialized Carriers Company планирует с июля по октябрь 2019 года провести 14 рейсов из Азии в Европу и из Европы в Азию по Северному морскому пути.

Инициативу «Росатома» поддержал замминистра транспорта, глава Росморречфлота Юрий Цветков. Он назвал прокладку высокоширотных маршрутов одним из важных условий развития транзитного потенциала СМП на перспективу — когда на трассе появятся ледоколы серии «Лидер», способные обеспечить в восточной Арктике круглогодичную навигацию при коммерческих скоростях.

Все эти меры необходимы для достижения цели, установленной в майском указ президента РФ Владимира Путина относительно объемов грузоперевозок по Севморпути — грузооборот по СМП к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн тонн. При этом стоит отметить, что, кроме реализации инфраструктурных задач, также необходимо решить вопросы с достижением грузопотока (транзит и вывоз-завоз) по СПМ до искомых 80 млн тонн, а также с необходимым флотом.

Индиге всё-таки быть?

Уже в 2020 году корпорация «АЕОН» готовится приступить к строительно-монтажным работам по созданию порта Индига в Ненецком автономном округе. Об этом на этой неделе в кулуарах конференции «Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры» рассказал председатель совета директоров корпорации «АЕОН» Роман Троценко, пишет агентство ТАСС.

Стоимость проекта составляет около 100 млрд рублей, при этом, как отметил спикер, бюджетные средства для реализации проекта на данный момент не требуются.

В свою очередь, создание железнодорожной ветки потребует порядка 160 млн рублей, по собственным оценкам «АЕОН». Речь идет о дороге Сосногорск — Индига, которая является частью проекта «Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал).

«Я так понимаю, что это решение все равно будет от настоящего момента отделено примерно двумя или тремя годами. Поэтому у нас есть время, — цитирует Троценко издание. — В случае принятия решения это будут либо средства РЖД, либо средства инвесторов. Это будет вполне окупаемый проект, то есть это не благотворительность. Это вполне могут быть частные деньги. Если мы увидим, что РЖД не готовы или имеют другие приоритеты, мы готовы собрать консорциум инвесторов сами».

Предполагается, что контракты на перевозку грузов для строительства будут заключены с началом строительных работ. Одним из потенциальных партнеров «АЕОН» уже назван «Совкомфлот».

Как ранее писали авторы ИА REGNUM, Индига выигрывает, например, у Архангельского порта в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Однако порт в Ненецком автономном округе проигрывает из-за отсутствия инфраструктуры и трудовых ресурсов. Глава НАО Александр Цыбульский жесчитает Индигу перспективной точкой Севморпути (СМП) и одним из самых важных проектов развития округа как арктического региона.

Приморский порт обрастет инфраструктурой

В рамках проекта «Приморский УПК» планируется создание частной автодороги, строительство нового поселка, а также ряда объектов энергоснабжения. Об этом заявил исполнительный директор компании Дмитрий Темкин, пишет «Портньюс».

В частности, будет построена скоростная четырехполосная автодорога длиной 42 км от Приморска к автотрассе «Скандинавия», новый поселок на 6 тыс. жителей в районе пос. Ермилово снеобходимой социальной инфраструктурой, а также будут сооружены новая электро‑ и теплостанция в Приморске.

По словам Темкина, на сегодняшний момент проектирование универсального перегрузочного комплекса находится в завершающей стадии, и к активной фазе строительства планируется приступить в июне 2022 года.

Документ о его создании многопрофильного портового комплекса подписали глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «Приморский УПК» Рамис Дебердеев на инвестиционном форуме в Сочи. Мощность УПК составит около 70 млн тонн —порт сможет принимать 25 млн тонн угля, 7 млн тонн минудобрений, 3 млн TEUs, 2 млн тонн генгрузов, 6 млн тонн зерна и другое. Объем инвестиций оценивается в 170 млрд руб. Проект реализуется частным инвестором.

Предполагается, что создание новых мощностей в Приморском порту позволит переориентировать российские грузы, оставшиеся в Прибалтике. Сегодня в Латвии, Литве и Эстонии остаются как раз те номенклатуры, которые указаны в списке будущих грузов для нового портового комплекса. Для некоторых из них вопрос наличия площадки в России как раз является определяющим.

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СПГ осядет в Мурманске

Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» в Мурманской области одобрено правительством.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в схему территориального планирования РФ, в которую входит создание СПГ-терминала. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Мощность комплекса составит более 20 млн тонн в год. Стоимость проекта составит около 70 млрд рублей.

Также компания «Новатэк» намерена построить терминал на Камчатке. Проекты будут идентичными, не считая дноуглубительных работ, которые необходимо провести на Камчатке. СПГ-хабы позволят сократить транспортные издержки «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Предполагается, что газ будет доставляться в терминалы на танкерах ледового класса по Северному морскому пути, а затем СПГ будет перегружаться на обычные газовозы.

Соглашение «Новатэка» с правительством Камчатки и Минвостокразвития по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа с бухте Бевечинской было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Для реализации проекта «Новатэк» станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) на Камчатке. Сумма инвестиций оценивается в 108 млрд рублей.

«Независимость» принимает «вражеский» газ

СПГ-терминал «Независимость» в литовской Клайпеде, который был построен и арендуется у норвежцев ради «энергетической независимости от России», 18 июля принял очередную партию российского газа.

В литовский порт зашел газовоз Coral Fungia, который доставляет на СПГ-терминал очередную партию газа «Новатэка» из российского Высоцка. Ранее литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения.

Однако «Газпром» по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк». Прошлая партия газа из Ленобласти поступила в Литву в конце июня.

Напомним, что в конце апреля 2019 года был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год.

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