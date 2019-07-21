Тибетский автономный район, , 13:18 — REGNUM

Почти 13,5 млн туристов с начала 2019 года успели посетить пользующийся все большей популярностью Тибетский автономный район КНР, что более чем на 20% превышает аналогичные показатели 2018 года, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию от регионального управления Тибета по делам туризма.

Большинство туристов — граждане КНР, но рост количества посещений региона иностранцами, достигшего почти 120 тысяч человек, происходит вдвое более высокими темпами, чем увеличение внутреннего туризма.

Общие доходы Тибета от туристической деятельности почти достигли 15 млрд юаней (без малого 2,2 млрд долларов), а большую часть доходов от туризма в регионе получают фермеры и скотоводы.

Быстрый рост количества туристов в Тибете наблюдатели связывают с нормализацией обстановки, а также с мерами, которые принимаются региональными властями для активизации туризма в зимний так называемый «мертвый сезон».