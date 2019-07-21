Хельсинки, , 13:09 — REGNUM

Объем экспорта вооружений Финляндии за 2018 год составил 128 миллионов евро. Это на 17% больше, чем в 2017 году. Страна экспортировала оборонную продукцию в основном в Польшу, Турцию и Швецию. Кроме этого, ее вооружения покупали Оман, Франция, Эстония, Швейцария, Британия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает финская государственная телекомпания Finnish Broadcasting News со ссылкой на министерство обороны.

В ноябре 2018 года министерство обороны Финляндии объявило о прекращении выдачи новых разрешений на экспорт оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, сославшись на гуманитарный кризис в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией вовлечена в военный конфликт.

В число экспортируемой Финляндией военной техники входили высокоточные винтовки и комплектующие к ним, детали из бронированной стали, а также бронетехника и комплектующие.

В 2018 году Финляндия выдала 257 постоянных разрешений на экспорт оборонной продукции на сумму 175,5 миллионов евро. Большинство разрешений было выдано европейским странам, на долю которых приходилось 67% экспорта.