Пекин, , 12:45 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Китае более чем на 9% в годовом выражении вырос внутренний потребительский рынок. Основные тенденции в этой сфере говорят о том, что устойчивый рост сохранится и во втором полугодии, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные министерства коммерции КНР.

Также сообщается об интенсивном росте розничных интернет-продаж, которые увеличились почти на 22%, составив без малого 20% от всего товарного потребительского товарооборота.

Министерством особо отмечается, что рост достигнут и сохранен в сложных международных условиях и постоянной меняющейся экономической и торговой среды и непредсказуемой конъюнктуры.