Киев, , 03:40 — REGNUM

Находящийся на балансе Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина» будет демонтировано в связи с полной непригодностью. Об инспекции военного судна президентом Украины Владимиром Зеленским сообщается в очередном президентском ролике, выложенным 20 июля на Youtube.

Крейсер «Украина» (cc) Hermann1971

«Финансовый ресурс для использования крейсера очень огромен, — сообщили президенту специалисты во время визита главы государства на судостроительный завод. — Все комплектующие на этот крейсер российского производства».

Эксперт сообщил также, что для нужд Вооруженных сил Украины данный военный корабль не нужен, в связи с чем нужно принять решение об утилизации и продаже крейсера.

«Жалко», — отреагировал на сообщения специалистов Зеленский.

Напомним, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что содержание ракетного крейсера «Украина» обходится Киеву в 15 млн гривен (почти 600 тыс. доллров) в год.

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