Киев, 21 июля 2019, 03:40 — REGNUM
Находящийся на балансе Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина» будет демонтировано в связи с полной непригодностью. Об инспекции военного судна президентом Украины Владимиром Зеленским сообщается в очередном президентском ролике, выложенным 20 июля на Youtube.
«Финансовый ресурс для использования крейсера очень огромен, — сообщили президенту специалисты во время визита главы государства на судостроительный завод. — Все комплектующие на этот крейсер российского производства».
Эксперт сообщил также, что для нужд Вооруженных сил Украины данный военный корабль не нужен, в связи с чем нужно принять решение об утилизации и продаже крейсера.
«Жалко», — отреагировал на сообщения специалистов Зеленский.
Напомним, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что содержание ракетного крейсера «Украина» обходится Киеву в 15 млн гривен (почти 600 тыс. доллров) в год.
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