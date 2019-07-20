Москва, , 18:17 — REGNUM

Седьмая волна регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», стартовал в пяти городах — Челябинске, Саратове, Волгограде, Ижевске и Нижнем Новгороде.

Участники работают над прототипами цифровых продуктов в шести номинациях — «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика», «Здравоохранение» и «Промышленные решения».

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

Приветственное слово участником региональных полуфиналов направил первый заместитель Руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт: «Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России».

В торжественной церемонии открытия полуфинала в Челябинске принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Он особенно подчеркнул потенциал Челябинской области как наиболее перспективного региона с точки зрения развития информационных технологий.

«Хочется, чтобы продукты, которые вы создадите, остались не просто прототипами, которые завоевали для вас место в финале, но стали реальными проектами, которые мы с вами воплотим в жизнь в нашем родном регионе. За цифровыми решениями — будущее, и я уверен, что уральским компаниям и специалистам под силу стать лидерами не только на российском, но и международном рынке. Для этого у нас есть все ресурсы и огромный потенциал», — отметил Алексей Текслер.

Напутствие участникам в Нижнем Новгороде передал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отдельно подчеркнув, насколько важен именно прикладной характер будущих проектов: «Важно выработать такие технологические решения, которые позволят сделать жизнь горожан удобнее. Цифровизация ради цифровизации никому не интересна, это должны быть абсолютно практические кейсы».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заметил, что цифровизация призвана служить ускорению и совершенствованию всех социальных механизмов — созданию площадок для комфортного взаимодействия государства и граждан, снижению нагрузки на бизнес, повышению прозрачности и эффективности экономики.

«Конкурс «Цифровой прорыв» отвечает запросам времени, национальным задачам и подчеркивает важность участия ИТ-специалистов в построении экономики будущего. Мы все — свидетели того, как стремительно цифровые технологии врываются в нашу жизнь и меняют каждую ее сферу — образование, государственное управление, здравоохранение. Те, кому удается идти в ногу с трендами, кто подхватывает и осваивает их, в разы повышают свою конкурентоспособность и востребованность», — отметил Валерий Радаев.

Первый вице-премьер Удмуртской Республики Александр Свинин, выступая на церемонии открытия, охарактеризовал проект как «социальный лифт», который продвигает наработки участников хакатона на региональном и федеральном уровнях.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков выразил мнение, что «хакатон в Нижнем Новгороде станет одним из самых крупных полуфиналов конкурса. Участникам предстоит работать над проектами в пяти номинациях, одну из которых мы разработали вместе с нашим партнером — госкорпорацией «Росатом». По итогам предыдущих шести волн мы отобрали в финал свыше трёхсот лучших команд со всей России, многие из которых уже обдумывают планы по реализации собственных пилотных проектов или обсуждают трудоустройство с нашими партнерами. Проекты, которые вы представите завтра — это не просто инструмент для выхода в финал, но и реальный шанс изменить жизнь за 36 часов».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, обращаясь к участникам, отметил, что«одно из важных преимуществ конкурса — отсутствие границ. Мы не ставили для участников ни возрастных ограничений, ни обязательного требования прийти на хакатон с готовой командой — многие из вас сегодня встретились впервые. Считаю очень важным, что проект помогает объединяться специалистам из разных регионов страны».

Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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