Москва, , 15:51 — REGNUM

Минприроды разрешило «Востокуглю» добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника. Для этого будут изменены границы заповедной зоны. Подобное решение было принято на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера Максима Акимова.

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По данным РБК, соответствующий документ Минприроды о корректировке уже находится на регистрации в Минюсте. В нем говорится об исключении охранной зоны кластера «Бухта Медуза» из границ Большого Арктического заповедника. Если решение будет утверждено, то структурное подразделение «Востокуголя» — Арктическая горная компания (АГК) — сможет добывать 19 млн тонн угля к 2024 году. Кроме этого АГК предполагает построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути (СМП).

Предполагаемые 19 млн тонн угля, в перспективе добытые АГК, рассматривались и учитывались на совещании у вице-премьера Акимова для выполнения майского указа президента страны, согласно которому необходимо увеличить грузооборот по Севморпути до 80 млн тонн к 2024 году.

Вместе с тем, в 2018 году Росприроднадзор обвинил АГК в незаконной добыче угля, после чего ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении руководства компании.

Комментируя складывающуюся ситуацию, гендиректор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев (участник подготовки прогноза Минприроды о грузообороте СМП к 2024 году) заявил РБК, что с учетом возбужденного уголовного дела «все становится еще более туманно» и отметил, что продолжает считать реальной цифру грузовой базы СМП к 2024 году только 48,4 млн тонн.

Добавим, что на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в 2017 году руководство АГК анонсировала к 2024 году обеспечить свой вывоз угля в размере 30 млн тонн.

Минприроды на протяжении длительного времени не согласовывала строительство порта «Чайка», поскольку охранная зона от порта до охранной зоны участка «Бухта Медуза» заповедника «Большой Арктический» должна быть не менее 1000 м., при фактической 800 м.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Большой Арктический» расположен на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и является самым большим по площади заповедник в Евразии (4 169 222 га).