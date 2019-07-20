Ташкент, , 15:28 — REGNUM

Правление Центрального банка сохранило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба Центробанка Узбекистана.

«Данное решение правления Центрального банка было принято на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объёмов долгосрочных сберегательных ресурсов банков в условиях формирования предпосылок для переориентации источников их кредитных ресурсов из государственных средств в традиционные — рыночные», говорится в сообщении.

ЦБ сообщает, что в первом полугодии реализовались отдельные инфляционные риски, в связи с чем, прогноз инфляции сохранился без изменений в пределах 13,5−15,5%.

«В первом полугодии потребительские цены по республике выросли на 5,6%, что на 0,6% ниже показателя соответствующего периода 2018 года», говорится в сообщении.

Инфляционный тренд формировался под влиянием роста рыночных цен на продовольственные товары и услуги, а регулируемые цены на услуги и непродовольственные товары оказывали сдерживающие воздействие.

«Кроме того, перенос ранее объявленного повышения тарифов на энергоресурсы на более поздние сроки также способствовал формированию инфляции ниже ожидаемого уровня в рассматриваемом периоде», сообщает регулятор