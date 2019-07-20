Ташкент, , 15:25 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 2,8 миллиарда долларов и до конца года ожидается его увеличение, сообщает Центробанк Узбекистана.

Предполагается, отмечает регулятор, что дефицит внешнеторгового баланса будет покрываться за счет чистых первичных и вторичных доходов счета текущих операций, а также финансового счета и не создаст существенное давление на обменный курс сума.

«Курс национальной валюты в первой половине 2019 года оставался относительно стабильным, благодаря умеренному предложению иностранной валюты, поддержанному за счет сохранения объемов экспортной выручки и роста трансграничных переводов, вследствие сложившихся благоприятных внешних условий», говорится в сообщении.

ЦБ сообщает, что с начала года обменный курс сума обесценился на 2,7%, в настоящее время он составляет 8569 сумов за единицу американской валюты