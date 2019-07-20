Ташкент, , 15:24 — REGNUM

В зависимости от формирования уровня структурного профицита ликвидности в банковской системе процентные ставки на межбанковском рынке в первом полугодии 2019 года варьировались в диапазоне от 13,7 до 15,1%, сообщает Центробанк Узбекистана.

«За прошедший период июля месяца 2019 года средневзвешенная процентная ставка межбанковского рынка повысилась до уровня 15,4%», говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия, кредитные вложения коммерческих банков увеличились на 23,4% (на 38,6 трлн. сум), а годовые темпы их роста ускорились до 52,8%, превысив прогнозные показатели более чем в 2 раза.

«При этом, кредиты в национальной валюте с начала года выросли на 22% или 16,3 триллионов сумов (37,4% или 16,2 трлн. сум за соответствующий период 2018 года), а в годовом выражении — на 54,0%.

При текущем состоянии сегментированности кредитного рынка денежно-кредитные условия остаются неравнозначными для отдельных групп заёмщиков. Более жесткие условия ощущаются в сегменте коммерческого кредитования бизнес деятельности.

В течение анализируемого периода сохранялись положительные реальные процентные ставки по срочным депозитам. Срочные депозиты в национальной валюте населения и хозяйствующих субъектов выросли на 32,7%, а их доля в совокупном объеме в национальной валюте достигла 32% (за соответствующий период 2018 года — 21%).

В текущей ситуации наряду с денежно-кредитными условиями фактором, определяющим сравнительно высокий уровень процентных ставок по депозитам, является незаякоренность инфляционных ожиданий. Это, также предопределяет стоимость кредитных ресурсов и соответственно оказывает влияние на формирование и волатильность процентных ставок