Москва, , 14:59 — REGNUM

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут «на два города». Мероприятия с участием глав государств пройдут в Санкт-Петербурге, деловая программа — в Челябинске.

Флаги ШОС Mil.ru

Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой — председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге"‎, — подчеркнул Владимир Путин.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в этом решении «нет никакой трагедии».

«Площадки проведения саммитов разделены по понятной причине. Прошлая администрация Челябинска начала подготовку города к мероприятия. Но, заняв позицию временно исполняющего обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер внимательно посмотрел, что готово для проведения саммитов, а что еще нет, и стало понятно, что задачу следует рационально распределить. Надо провести все необходимые работы, но при этом не «подрезать» деньги на все остальные направления развития региона — экология, строительство, благоустройство, мусорная реформа», — отметил Пётр Кирьян.

«Поскольку Алексей Текслер работал в исполнительной власти, им было принято вполне разумное решение — не бросать все силы на решение этой задачи, а разделить саммиты между двумя городами — Санкт-Петербург выдержит свою нагрузку, Челябинск — свою. Постепенно все запланированные проекты будут доделаны, и в будущем, возможно, Челябинск станет полноценной площадкой для ШОС. Пока же очевидно, что в этом случае Алексей Текслер думает не только о мероприятии, но и о том, что будет с регионом в целом, куда необходимо направить ресурсы», — завершил свой комментарий Руководитель лаборатории социальных исследований ИРП.

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