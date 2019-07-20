Удомля, Тверская область, , 14:55 — REGNUM

Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть 19 июля в 22:23, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом». По данным на 08:00 20 июля мощность энергоблока составляет 1070 МВт.

Калининская АЭС (cc) A.Savin

«В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, №3 и №4 Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке №2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС были отключены высоковольтные линии электропередачи «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). В результате автоматикой были отключены три энергоблока Калининской АЭС — №№ 1, 2 и 4. Энергоблок №4 ранее был включен в сеть и выведен на полную мощность.

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