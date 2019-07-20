Тбилиси, , 13:52 — REGNUM

Россия остается крупнейшим экспортером для Грузии, и по данным Национальной службы статистики Грузии, по этому показателю занимает первое место среди остальных торговых партнеров. В январе-июне текущего года экспорт из Грузии в Россию составил $261,3млн, что на 27,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Второе место занимает Азербайджан — $211,3 млн, что на 3,7% превышает показатель за первое полугодие 2018 года. Экспорт в Турцию уменьшился на 22,2%, и она с 3-го места, которое занимала по этому показателю в прошлом году, переместилась на 6-ое ($120,8 млн). на 19,5% сократился экспорт в США, на 38,9% — в Китай. На 297,1% вырос экспорт в Румынию, которая в этом году оказалась на 7-ой позиции ($110,6 млн).

По импорту в Грузию первое место стабильно занимает Турция, откуда в январе-июне поступило продукции на$722,1 млн. Это на 2,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Импорт из России за этот период уменьшился на 6,4%, до $416,5 млн, и второе место она уступила Китаю ($430,7 млн). На 3,2% сократился импорт из Азербайджана, на 26,1% — с Украины, на 24,6% — из Армении. Импорт из США увеличился на 16,7%, до$198,3 млн, и по этому показателю эта страна заняла 6-ю позицию.

По объему внешнеторгового оборота с Грузией по-прежнему лидирует Турция ($843 млн), за ней следует Россия ($677,8 млн), а на третьем месте — Азербайджан ($508,9 млн). Причем, объем внешнеторгового оборота между Грузией и Россией, несмотря на сокращение импорта, увеличился в целом на 4,3%.

Экспорт из Грузии в страны СНГ за январь-июнь текущего года вырос на 27,1%, до $916,2 млн и составил 51,6% всего экспорта. Импорт же за этот период сократился на 15,6%, до$1 млрд 116,7 млн, что составило 26,6% от общего объема импорта. В итоге внешнеторговый оборот между Грузией и странами СНГ уменьшился на 0,5%, до $2 млрд 032,9 млн.

Внешняя торговля между Грузией и странами ЕС за этот же период сократилась на 4,6% и составила$1 млрд 511,8 млн, причем экспорт увеличился на 16,1%, до $426,9 млн, но импорт умпеньшился на 10,8%, до$1 млрд 084,9 млн. Доля стран ЕС в общем объеме экспорта составила 24%, в объеме импорта — 25,9%.

Внешнеторговый оборот Грузии за январь-июнь в целом уменьшился на 0,6%, до $5 млрд 968,3 млн. Причем, экспорт вырос на 11,5%, до$1 млрд 775,4 млн, но импорт сократился на 4,9%) и составил $4 млрд 192,9 млн.