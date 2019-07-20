Москва, , 13:17 — REGNUM

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект стратегии развития торговли на 2019−2025 годы. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает РБК.

В данном документе содержатся меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице, в частности, предлагает рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Иными словами, предлагается не считать пиво алкогольной продукцией со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вскоре проект стратегии будет направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.

Уже в июле 2016 года был принят запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 литра. Действовать этот запрет начал с 1 июля 2017 года.

Все эти меры оказались вполне действенными. Если в 2012 году в России было произведено 994 млн декалитров пива, а продано в рознице почти 1 млрд декалитров (с учетом импорта), то в 2017 году эти показатели составили 756 млн и 724 млн дкл соответственно.