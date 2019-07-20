Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM

Правительство Индии намерено увеличить объем производства возобновляемой энергии до 260 ГВт к 2024 году. Об этом 19 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Заместитель министра новых и возобновляемых источников энергии Индии Ананд Кумар, выступая на пресс-конференции в Нью-Дели, подчеркнул, что за последние пять лет уровень производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как сила ветра и солнечный свет, вырос на 150%. По словам высокопоставленного чиновника, причиной столь быстрого роста стали масштабные инвестиции со стороны как государства, так и частного сектора. Ананд Кумар также заявил, что к 2024 году Индия будет изготавливать солнечные панели общей мощностью 30 ГВт.

Напомним, что ранее министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх сообщил о планах правительства увеличить производство электроэнергии из альтернативных источников энергии до уровня 175−225 ГВт к 2022 году. В 2018 году данный показатель составил всего 77,6 ГВт.