Додома, , 11:26 — REGNUM

Всемирный банк опубликовал доклад, в котором было отмечается, что экономика Танзании выросла на 5,2% в 2018 году. Однако информация, предоставленная организацией, противоречит данным, опубликованным правительством страны.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в своем докладе Всемирный банк также прогнозирует рост экономики Танзании в 2019 году на 5,4%, что также разнится с данными властей страны, которые предполагают, что рост составит 7,1%.

Старший экономист Всемирного банка Билл Батайл сообщил, что все подсчеты делались на основе данных Центрального банка и Налоговой службы Танзании.

В докладе подчеркивается, что негативное влияние на рост экономики в 2018 году оказало сокращение инвестиций, экспорта и объема кредитования частного сектора в стране.

Напомним, что президент Танзании Джон Магуфули приступил к реализации программы по индустриализации после прихода к власти в 2015 году, вложив миллиарды долларов в сферу развития инфраструктуры, включая строительство новых железнодорожных линий, восстановление национальных авиакомпаний и гидроэлектростанций.

Однако, как сообщается, вмешательство государства в горнодобывающую и сельскохозяйственную секторы экономики привело к сокращению инвестиций в эти отрасли.