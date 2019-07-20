Анкара, , 11:31 — REGNUM

Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила, что, несмотря на все объективные препятствия, экспорт Турции в первой половине 2019 года побил исторический рекорд, достигнув 88,2 млрд долларов.

Торговый порт

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан обратила внимание на замедление темпов торговли и экономического роста во всем мире. Самым важным внешним рынком для Турции она назвала Еврозону, хоть она и не избежала общемировых тенденций. Она продолжила: «В первой половине 2018 года отрицательное сальдо нашего внешнеторгового баланса было 41,9 млрд долларов, а сейчас это показатель упал до 14 млрд. Даст бог, и в июле мы будем видеть ту же тенденцию снижения отрицательного сальдо».

Министр добавила, что снижение потребности Турции во внешнем финансировании на 28 млрд долларов по сравнении с 2018 годом очень поможет турецкой экономике в ее стремлении достигнуть равновесия.