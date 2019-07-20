Анкара, , 13:02 — REGNUM

Совет статистики Турции (TÜİK) опубликовал информационный бюллетень под названием «Выплаты на научно-исследовательскую деятельность из центрального бюджета, 2019». В соответствии с обнародованными сведениями, в 2018 году турецким НИИ из центрального бюджета было перечислено 13,024 млрд долларов, а выделенные в 2019 году средства по первоначальным оценкам составили 15,5 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по сравнению с данными за 2017 год, затраты на НИИ в 2018 году возросли на 21,6%, что составило 1,4% всего объема выделенных бюджетных средств. Также нужно иметь ввиду, что в 2018 году НИИ получили 4,6 млрд долларов дополнительного финансирования в виде предоставления налоговых льгот и специальных налоговых режимов. В соответствии с заявленными социально-экономическими целями, 40,4% выделенных на НИИ бюджетных средств пойдет на развитие системы общего образования, 34,4% будет задействовано для исследований и разработок в оборонной сфере, 6,8% — в сфере промышленности и технологий.