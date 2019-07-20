Исламабад, , 12:42 — REGNUM

19 июля постоянный представитель Международного валютного фонда в Пакистане Мария Тереза Дабан заявила, что Фонд ничего не заработает на кредите для Исламабада.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мария Тереза Дабан, выступая на семинаре в Исламабаде заявила, что у граждан страны сложилось неверное представление о деятельности международной финансовой организации. По словам представителя МВФ, цель нынешней программы — помочь Пакистану преодолеть нынешний экономический кризис и провести важные структурные реформы. Как отметила Мария Дабан, первоочередная задача страны — сократить дефицит платежного баланса, что, отчасти, уже удалось сделать.

Напомним, что 3 июля совет управляющих МВФ одобрил участие Пакистана в кредитной программе, рассчитанной на 39 месяцев, в рамках которой страна получит 6 миллиардов долларов. Ожидается, что ежегодно Исламабад сможет рассчитывать на 2 миллиарда долларов, что, по мнению экспертов, поможет стабилизировать находящуюся в кризисе экономику.