Копенгаген, , 12:15 — REGNUM

Норвежская компания Equinor получила контракт суммой в 3 млрд долларов на возведение огромных ветряных мельниц у побережья Нью-Йорка для обеспечения электричеством 500 тысяч домов. Отмечается, что высота каждой мельницы будет в три раза превышать высоту Статуи Свободы.

Ветряк

По заявлению одного из руководителей Equinor Пола Айтрхайма, в настоящее время компания разрабатывает проект постройки ветрогенераторов, который затем планируется передать местным властям Нью-Йорка. Начало строительства ветряных мельниц запланировано на 2024 год — об этом сообщает норвежская газета «VG» («Верденс Ганг»).

В своем заявлении Пол Айтрхайм также отметил, что компания собирается построить от 60 до 80 ветрогенераторов, каждый высотой до 250 метров, вдоль побережья Нью-Йорка.