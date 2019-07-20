Магнитогорск, Челябинская область, , 08:38 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против того, чтобы цены на моторное топливо искусственно сдерживались государством. Разговор об этом зашел на встрече с рабочими новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината 19 июля.

В ходе разговора рабочие новой фабрики подняли вопрос о высоких ценах на бензин.

Президент ответил, что рост цен на моторное топливо не превышает уровень инфляции в стране.

Также российский лидер выразил мнение, что серьезное ограничение роста цен на топливо в итоге будет тормозить развитие нефтеперерабатывающей отрасли в России. В конечном итоге, застой в развитии нефтеперерабатывающей отрасли приведет к очень большому всплеску цен на топливо.

«Тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это может привести к очень большому всплеску цен», — пояснил президент России.

На встреча также зашла речь о нехватке детских садов в Магнитогорске, особенно в новых районах города. Президент подозвал временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Тот сообщил, что уже в 2020 году в Магнитогорске введут в эксплуатацию несколько детских садов, а в 2019 году введут в эксплуатацию детский сад на 85 мест.