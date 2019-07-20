Шанхай, Китай, , 03:45 — REGNUM

Импорт камчатских крабов из России в Китай через порт Шанхай достиг 430 тонн с начала 2019 года, что семикратно превосходит показатели того же периода 2018 года. Сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

По данным таможни Шанхая, порт принимает от одного до двух кораблей со свежими камчатскими крабами из Дальнего Востока России ежемесячно. Этот морской деликатес очень высоко ценится богатыми китайскими потребителями, а посему все чаще встречается в дорогих китайских ресторанах в последние годы.

Согласно статистике, Китайская Народная Республика импортировала в 2018 году более 10 тыс. тонн камчатского краба.