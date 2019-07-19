Пекин, , 21:42 — REGNUM

Второе пленарное заседание оргкомитета Китайского международного импортного ЭКСПО прошло в Пекине под председательством вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 19 июля Синьхуа.

В своем выступлении перед участниками правительственный чиновник отметил важность тщательной подготовки к экономическому форуму и связанным с ним мероприятиям, а также обеспечению повышенных мер безопасности, высокого уровня обслуживания гостей и функционирования городской инфраструктуры.

Напомним, что ЭКСПО пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.