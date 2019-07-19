Магнитогорск, Челябинская область, , 20:10 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 19 июля пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Один из первых вопросов, который ему задали, касался роста цен на бензин.

Президент ответил, что рост действительно отмечается, но ниже уровня инфляции. Совсем сдерживать цены, по его словам, нельзя.

«Совсем завинтить — это очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти», — заявил Путин.

Напомним, вечером 19 июля президент находится в Магнитогорске. Он уже принял участие в запуске агломерационной фабрики ММК.