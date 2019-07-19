Магнитогорск, Челябинская область, , 20:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината. В Магнитогорск он прибыл вечером 19 июля.

Агломерационная фабрика №5 представляет собой усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена природоохранными и энергосберегающими технологиями, которые дадут возможность улучшить в Магнитогорске экологическую ситуацию.

Предприятие начали строить в 2017 году. Этому предшествовало подписание с компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР) контракта на поставку необходимого аглофабрике оборудования.