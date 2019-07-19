Нижний Новгород, , 19:44 — REGNUM

Прокуратура Нижнего Новгорода привлекла к административной ответственности глав администраций Нижегородского, Советского и Канавинского районов за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает городская прокуратура.

Дела были возбуждены по ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления»).

В частности, по обращению граждан о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного жилого дома и бездействия УК «Домоуправляющая компания Нижегородского района» решение в госжилинспекцию региона в установленный законом срок не принято.

Главам указанных районов назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, внесено представление в адрес главы города Владимира Панова, а также в адрес руководителей администраций Приокского, Московского и Ленинского районов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля текущего года в адрес нижегородского мэра было внесено представление о ненадлежащем состоянии памятника писателю Максиму Горькому, который находится на набережной Федоровского. Установлено, что памятник находится в муниципальной собственности города и с марта 2019 года закреплен на праве оперативного управления за администрацией Нижегородского района. При этом меры по содержанию памятника администрацией длительное время не принимались.