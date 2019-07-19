Краснодар, , 19:41 — REGNUM

Глава холдинга «Россети» Павел Ливинский сегодня, 19 июля, в администрации Краснодарского края представил нового главу регионального филиала Сергея Сергеева. Как сообщает пресс-служба «Россетей», Ливинский представил нового главу «Россети Кубань» в ходе рабочей встречи, на которой присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Новый глава «Россетей Кубани» представлен руководству края «Россети»

О Сергее Сергееве известно, что он ранее курировал в «Россети» блок капитального строительства. Вениамин Кондратьев напомнил, что Сергеев родился и вырос на Кубани, поэтому о проблемах края знает не с чужих слов. Губернатор подчеркнул, что пиковые нагрузки на электросети на Кубани приходятся на курортный сезон. П о его словам, для решения этой проблемы нужен особый подход.

«Благодарю за особое внимание к Краснодарскому краю. Пиковые нагрузки в регионе приходятся на курортный сезон. Из-за этого Азовское и Черноморское побережье летом испытывают дефицит электроэнергии. Поэтому здесь нужен особый подход», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Топ-менеджеры «Россетей» обсудили с руководством Краснодарского края приоритеты в развитии электросетевого комплекса Кубани. В частности, речь шла о программе перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020−2024 годы, загрузке центров питания, конкретных шагах по развитию электросетей региона и консолидации электросетевых активов.

Вениамин Кондратьев напомнил, что «Россети» вложили в модернизацию и строительство новых объектов на Кубани 8 миллиардов рублей. По его словам, это дало эффект в виде снижения среднего количества отключений энергии для жителей региона.

В свою очередь Павел Ливинский подчеркнул, что у группы «Россети» такие направления как реконструкция и строительство новых подстанционных и линейных объектов в регионе — на особом контроле. Он подчеркнул, что одна из главных задач — это консолидация элекросетевых активов.

«Сегодня одной из главных задач также является консолидация сетевых активов, чтобы стандарты работы региональных ТСО отвечали самым высоким требованиям надежности и эффективности. Хочу также отметить вашу поддержку дальнейшей реализации программы цифровой трансформации. В этом году мы заканчиваем ряд пилотных проектов на Сочинском энергоузле, что позволит уменьшить операционные затраты», — сообщил глава группы «Россети».

В целом долгосрочная инвестиционная программа «Россети Кубань» на 2019 — 2022 годы предусматривает суммарный ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и строительство почти 2,5 тысяч километров новых линий электропередач.