Душанбе, , 19:21 — REGNUM

В прессе появились слухи о разрушениях на возводящейся основной плотине Рогунской ГЭС. Однако глава комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода сегодня, 19 июля, опроверг их.

По его словам, в районе перемычки или ядра строящейся плотины Рогунской ГЭС, было зафиксировано повышение фильтрации. Для устранения данной проблемы в настоящее время проводятся работы по цементации перемычки с двух сторон. Благодаря этому, отметил Ахмадхода, уровень фильтрации снизился.

Напомним, что с начала 2019 года начали распространяться слухи о значительных разрушениях основной строящейся плотины Рогунской ГЭС из-за ошибки в расчётах итальянской компании Salini Impregilo, которая и занимается строительством данного объекта.

Напомним, что в ноябре 2016 года началось строительство ядра плотины Рогунской ГЭС, высота которого составляет 100 метров.

Непосредственно сама плотина будет строиться в два этапа: строительство первой очереди — 135 метров, затем поэтапное возведение основной плотины, высотой 335 метров.