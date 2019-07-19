Душанбе, , 18:02 — REGNUM

Решение о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию было принято правительством Таджикистана в связи с финансовыми проблемами, возникшими в государственном энергетическом холдинге «Барки точик». Об этом сообщил первый заместитель начальника Антимонопольной службы Таджикистана Назар Одиназода.

По его словам, руководство компании обратилось к властям с вопросами финансовых затруднений. После изучения и вынесения заключения специальной комиссией этой проблемной ситуации правительством страны и было принято решение об изменении цен на электроэнергию.

Напомним, что с 1 сентября цены на электричество вырастут на 17%. Повышение коснётся всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО).

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