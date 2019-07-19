Москва, , 17:23 — REGNUM

В Москве пройдёт форум молодых дизайнеров «YOUth Fashion», сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Мероприятие состоится 25 и 26 июля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Форум состоит из деловой и креативной программы. В первый день пройдут выступления fashion-блогеров, журналистов, ритейлеров, представителей органов власти и медиасферы. После 17:00 во второй день начнутся показы «Russia. YOUth Fashion Week» дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Англии и Франции.

В числе главных событий мероприятия называют показ Светланы Бурховецкой и Светланы Малышевой из школы стилистов «Персона».

"Сегодня все более востребованными становятся креативные индустрии — реклама, архитектура, дизайн, мода, кино‑ и видеопроизводство, создание развлекательных интерактивных программ и компьютерных игр, теле-, радио‑ и интернет-вещание. Данный форум нацелен прежде всего на привлечение внимания к этой сфере», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.