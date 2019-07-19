Москва, , 17:18 — REGNUM

Обязательная предустановка российского софта на гаджеты приведет к росту стоимости смартфонов в РФ, но что более важно — сегодня российское программное обеспечение может не справиться с обеспечением бесперебойной работы гаджетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Законопроект, направленный на то, чтобы обязать устанавливать российские приложения на смартфоны и другие гаджеты перед их продажей в РФ, накануне внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР). Подобный законопроект депутаты уже вносили в Госдуму ранее, но затем он был отозван. За нарушение таких правил предлагается ввести штраф в 200 тыс. рублей, хотя ранее предлагалось установить штраф в 1 млн рублей. Кроме того, в новой редакции инициативы предполагается, что перечень разрешенного софта определит правительство.

«Цена гаджетов, безусловно, изменится в сторону повышения, хотя и незначительного. Скачок стоимости прогнозируется не более 20% от нынешних показателей и при грамотном решении проблемы будет еще меньше. Главная проблема — как не потерять крупных игроков рынка — производителей ПО, затраты которых вырастут на российских рынках», — заявил Хохрин.

Так, по его словам, у крупных игроков могут возникнуть сложности с выполнением требований Минкомсвязи, так как в РФ пока не разработаны стандарты в области установки и удаления софта.

«Компаниям придется платить штрафы, но они пойдут даже на такой шаг, так как не захотят терять российский рынок сбыта,» — предполагает Хохрин.

Кроме того, по его словам, законопроект позволит российскому программному обеспечению стать более доступным для пользователей.

«Но если производители нашего ПО значительно не улучшат качество своего товара, весь проект пойдет насмарку. Люди не захотят пользоваться нестабильно работающими программами и будут удалять их со своих гаджетов, как неэффективные. Сейчас бесперебойную работу могут обеспечить зарекомендовавшие себя на российском и зарубежном рынках программы геопозиционирования, антивирусные системы и браузеры. Когда появится полноценный «реестр предустанавливаемых программных средств», можно будет давать более широкую оценку возможностей отечественных производителей ПО», — считает Хохрин.