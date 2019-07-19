Москва, , 17:19 — REGNUM

Понижение ключевой ставки Банком России на 0,25 пункта не даст экономике РФ ничего, уверен экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина. По словам последнего, если ЦБ РФ и примет решение понизить ключевую ставку, то лишь на 0,25.

«Основной ориентир, от которого отталкивается любое изменение ставки, это величина инфляции, — призвал не забывать Гинько. — То есть изменение потребительских цен в стране. Мы же находимся в ситуации, когда возникает необходимость понять — какая всё-таки в стране инфляция? Когда я слышу, что Центральный банк может снизить ключевую ставку на 25 пунктов, а не на 50, хочется спросить — насколько они уверены в том, что тот уровень инфляции, который они рассчитывают, объективен? У нас инфляцию рассчитывают несколько организаций, и их методики не идентичные. Что это за методики? Ни один профессиональный экономист не может точно сказать, как в ЦБ и в Минэкономразвития высчитывают инфляцию».

Поэтому, как отметил Гинько, в первую очередь Центральному банку и Министерству экономического развития надо вернуть доверие к тем статистическим показателями, которые они публикуют. Кроме того, экономист уточнил, что в настоящее время курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро, и этот фактор говорит о том, что ставку можно было бы снизить значительно больше, чем на 0,25. Также опыт мировых центральных банков показывает, что ключевая ставка — достаточно гибкий инструмент. Между тем, ЦБ, по мнению Гинько, слишком консервативен и осторожен, тем более что понижение ставки лишь на 0,25 никак не скажется на состоянии российской экономики.

Напомним, как сообщалось ранее, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин в интервью Bloomberg завил, что совет директоров Банка России на ближайшем заседании может понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов.

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