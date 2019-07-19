Киев, , 16:23 — REGNUM

Украина готова к любым сценариям развития событий на газовом рынке с 1 января 2020 г., т. е. после завершения нынешнего контракта на транзит российского газа, в том числе к самому негативному — к полной остановке транзита.

Об этом в интервью изданию «Бизнес Цензор» заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Материал опубликован сегодня, 19 июля.

Макогон отметил, что у украинских энергетиков уже был опыт разворота газотранспортной системы и ее работы в реверсном режиме в 2009 году.

«За последние годы мы выполнили все необходимые технические мероприятия и готовы обеспечивать газом украинских потребителей даже в случае отсутствия транзита. Но это возможно только при наличии необходимого запаса газа в ПХГ Украины», — заявил чиновник.

Представитель Киева выразил мнение, что «Газпром» может пойти на «приостановку транзита» в первом квартале 2020 г. с целью оказания давления на ЕС в вопросе согласования проекта «Северный Поток-2».

«Но сейчас уже не 2009 год и страны ЕС, и Украина уже больше подготовлены к подобному сценарию», — сказал Макогон.

Отвечая на вопрос, какой процент ГТС придется отключить (списать) в случае остановки транзита и перехода ГТС в режим внутренней транспортировки, чиновник заявил следующее:

«У нас есть все необходимые расчеты для различных сценариев. При сокращении транзита в основном нужно будет закрыть значительную часть компрессорных станций, а линейная часть (трубы) будет эксплуатироваться для реализации задач внутренней транспортировки газа… В любом случае, все объекты ГТС являются государственной собственностью и их ликвидация должна пройти сложную согласовательную процедуру с правительством и профильными министерствами».

Конкретные цифры, в т.ч. сколько эта реорганизация ГТС будет Украине стоить, в интервью названы не были.

ИА REGNUMнапоминает, что с 1 июля украинская госкомпания «Укртрансгаз» передала функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ГТС своей дочерней компании «Оператор ГТС Украины», что является «последовательным шагом в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от его добычи и продажи».

«Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины», — отметили в «Укртрансгазе».

Компания «Нафтогаз Украины» ранее заявляла, что нужно накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение страны в осенне=зимний период, как бы не развивалась ситуация с транзитом российского газа. По состоянию на середину июля Киев накопил порядка 14,5 млрд кубометров топлива. При этом известно, что «Нафтогаз» в настоящий момент испытывает серьезные финансовые проблемы, так что дальнейшее накопление топлива под вопросом.