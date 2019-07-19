Великий Новгород, , 16:06 — REGNUM

Администрация Великого Новгорода обратилась в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением о признании здания бывшей бани на улице Великой в историческом центре города самовольной постройкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, городские власти хотят добиться сноса здания.

Ответчиком выступает ООО «Стройком» — эта компания, по данным мэрии, самовольно возвела над бывшим 3-этажным зданием бани двухэтажную надстройку, сделав это с нарушением закона, градостроительных и строительных норм и правил, отсутствием разрешения органов самоуправления на строительство.

В мэрии решили, что именно ООО «Стройком» — надлежащий ответчик в этом деле, несмотря на то, что сейчас собственником здания бывшей бани является физическое лицо.

«По результатам Госэкспертизы, конструкции здания бани находятся в нестабильном состоянии, происходит разрушение кирпичной кладки, защитного бетонного слоя перекрытий, коррозия металлоконструкций надстройки четвёртого и пятого этажей», — сообщили в мэрии. Состояние здания сейчас оценивается как неудовлетворительное. В мэрии заявляют, что оно представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Напомним, здание бывшей бани на улице Великой, 2 в историческом центре Великого Новгорода, напротив Кремлёвского парка, уже более десяти лет является недостроем. Прежний собственник здания планировал перестроить здание под гостиницу, затем — под многоквартирный дом, но так и не осуществил эти планы. На сегодняшний день срок действия разрешения на реконструкцию здания под многоэтажку истёк, а стены недостроя, как считают эксперты, уже неспособны выдержать нагрузку надстроенных этажей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года новый собственник здания закрыл его фальшфасадом. У здания проводили пикеты общественники, взывая к совести собственника — заброшенное здание требовали закрыть полностью, оградить его и закрыть доступ на его на территорию посторонних лиц.

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