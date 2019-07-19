Тамбов, , 16:05 — REGNUM

В Тамбове, благодаря вмешательству областных властей, завершили строительство еще одного проблемного дома, дольщикам которого сегодня, 19 июля, вручил ключи глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на одну многоэтажку стало меньше — введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове.

Строительство этого дома, застройщиком которого является ООО «ЦентрЖилСтрой», было начато в июне 2012 года. А в ноябре 2016-го остановлено на стадии кирпичной кладки стен и перегородок, кровли, остекления. Частично были выполнены внутренние инженерные сети.

В отношении должностных лиц застройщика возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, в производстве арбитражного суда находится дело о признании застройщика банкротом. Все помещения в объекте были проданы (108 квартир, 4 нежилых помещений), стоимость достройки объекта составляла 64,7 миллиона рублей.

Объект был признан проблемным, включен в региональный план — график («дорожную карту»). Администрацией области были приняты меры по предотвращению банкротства застройщика до ввода объекта в эксплуатацию, по привлечению к достройке объекта подрядной организации ООО «Газсантехэлектромонтаж» (руководитель группы компаний Александр Коновалов). За счет собственных средств подрядчика и средств, предусмотренных государственной программой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» (при участии ООО «АИЖК Строй»), строительство объекта было возобновлено с сентября 2018 года. Сейчас строительство жилого дома завершено, 108 квартир будут переданы гражданам.

Глава администрации области Александр Никитин пожелал новоселам, чтобы таких сложных ситуаций в их жизни больше не возникало. Он неоднократно подчеркивал: областные власти никогда не бросят жителей в беде. Подбираются разные варианты достройки проблемных объектов. И, несмотря на все сложности, все больше дольщиков празднуют новоселье.

По словам губернатора, наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов. Вместе с тем, он поблагодарил ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

«Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты. Хотелось бы, чтобы таких ответственных застройщиков в регионе было больше», — подчеркнул Александр Никитин.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию корпуса 2 был бы невозможен без завершения монтажных работ на строящемся рядом объекте (корпус 3 по улице Интернациональная, 69а, застройщик ООО «ИнвестСтрой»), строительство которого было начато в июле 2013 года, а в октябре 2015-го остановлено на стадии кирпичной кладки шестого этажа. Администрацией области были проработаны мероприятия по одновременной достройке двух объектов, ускорены требуемые работы на корпусе 3, привлечена подрядная организация ООО «ЭнергоСтройКомплект». В настоящее время в третьем корпусе осуществляются работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования. Будет решена проблема еще 65 участников строительства.

На данный момент в региональный план — график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено девять проблемных домов. Подали заявление и включены в реестр обманутых дольщиков 396 человек. До конца года долгожданное новоселье отпразднуют жители еще нескольких домов. Ведутся работы и на других объектах.