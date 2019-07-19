Сеул, , 15:57 — REGNUM

Правительство Южной Кореи намерено расширить экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, вчера, 18 июля представители министерства совместно с представителями Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) провели видеоконференции с зарубежными представительствами aT и обсудили меры поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции во второй половине года.

Кроме того, представитель министерства посетил 12 зарубежных филиалов aT, находящихся в Японии, США, Китае и Юго-Восточной Азии.

В первой половине 2019 года экспорт сельскохозяйственной продукции составил 3,46 млрд, что на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт в Японию, США и Китай увеличился, однако в Юго-Восточную Азию, напротив, сократился.

Экспорт сельскохозяйственной продукции во Вьетнам сократился на 11,1%, в Индонезию — на 14,7%, в Таиланд — на 12,2%.

«Чтобы достичь значительных результатов в экспорте сельскохозяйственной продукции во второй половине года, мы должны сконцентрировать внимание на определенных продуктах для каждой страны», — сообщили представители министерства.