Калуга, , 15:52 — REGNUM

VI форум регионов России и Белоруссии, прошедший 16−18 июля в Санкт-Петербурге, был необходим для того, чтобы «сверить часы» и оценить, что происходит на межгосударственном пространстве. Намеченный курс на переход к сотрудничеству не только регионов, но и муниципальных образований России и Белоруссии даст большой результат, прокомментировал итоги форума председатель калужского областного парламента Виктор Бабурин. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Спикер калужского областного парламента Виктор Бабурин (в центре) на заседании VI форума регионов России и Белоруссии. Zskaluga.ru

«Приближается круглая дата — 20 лет существования Союзного государства, и необходимо подвести некоторые итоги: понять, что из намеченного сделано, а какие проблемы остались на сегодняшний день нерешенными. На форуме, безусловно, на первое место выходили вопросы экономического сотрудничества, и таких примеров очень много. Есть проблемы, которые до сих пор не решены. Очень медленно идет синхронизация законодательства России и Белоруссии, возникают некоторые ограничения в доступе белорусских товаров на российские рынки. Хотелось бы иметь лучшее железнодорожное, автомобильное и авиасообщение, и эти вопросы тоже поднимались», — сказал Виктор Бабурин.

В работе VI форума регионов России и Белоруссии, в составе калужской делегации вместе со спикером парламента Виктором Бабуриным также приняли участие заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между городами Калугой и Минском.