Калуга, 19 июля 2019, 15:52 — REGNUM
VI форум регионов России и Белоруссии, прошедший 16−18 июля в Санкт-Петербурге, был необходим для того, чтобы «сверить часы» и оценить, что происходит на межгосударственном пространстве. Намеченный курс на переход к сотрудничеству не только регионов, но и муниципальных образований России и Белоруссии даст большой результат, прокомментировал итоги форума председатель калужского областного парламента Виктор Бабурин. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.
В работе VI форума регионов России и Белоруссии, в составе калужской делегации вместе со спикером парламента Виктором Бабуриным также приняли участие заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между городами Калугой и Минском.