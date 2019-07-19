Вильнюс, , 15:44 — REGNUM

Авиасообщение со столицей Литвы Вильнюсом может быть нарушено из-за нехватки персонала, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля. Об этом официально объявила госпредприятие Oro navigacija («Гражданская навигация»), которая утверждает, что не исключены и опоздания рейсов.

Кроме того, прекращены учебные полёты с аэропорта Вильнюса и все тренировки. Причиной называется нехватка персонала — руководителей полётов.

В госпредприятии подчёркивают, что намерены оперативно разрешить сложившуюся ситуацию и в настоящий момент заняты переформатированием смен, контролирующих полёты.