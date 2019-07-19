Вильнюс, , 15:43 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 19 июля, провёл переговоры с прибывшим в Вильнюс еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем, во время которых попросил ЕК учредить специального координатора выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Науседа также пообещал обсудить эту тему с новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом, с которым встретится во время своего официального визита в Ригу 23 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 года электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро.

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