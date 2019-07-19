Пекин, , 15:52 — REGNUM

Дочернее предприятие южнокорейской компании CJ Logistics было признано одним из ста лучших логистических компаний Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания CJ Rokin Logistics заняла второе место в списке топ-100.

Известно, что на протяжении шести лет подряд дочернее предприятие CJ Logistics занимало первое место в списке.

Кроме того, в апреле 2019 года компания CJ Rokin Logistics вошла в число пятидесяти крупнейших компаний в сфере фармацевтической логистики заняла 4-е место в топ-50.

Известно, что компания CJ Rokin Logistics имеет 22 центра хранения и транспортировки груза и 48 пунктов выдачи по всему Китаю.

Согласно представителям компании CJ Logistics, в 2018 году продажи CJ Rokin Logistics увеличились на 19%, а общий объем продаж компании составил 1,25 трлн вон (~$1,06 млрд).