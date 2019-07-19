Оренбург, , 15:27 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области находится с рабочим визитом в Медногорске, сообщает РИА56.

Денис Паслер осмотрел производственную площадку электротехнического завода «УралЭлектро». Денис Паслер отметил, что на предприятии будет проводиться модернизация оборудования, как следствие, произойдет снижение себестоимости и повышение качество производимой продукции. Также перспектива имеется в увеличении линейки специальных и энергоэффективных двигателей.

«Настроение рабочее в глазах вижу, руководству нужно выстраивать правильный курс по модернизации. Городу и региону такие заводы важны, это второе градообразующее предприятие города. Компетенция у вас накоплена солидная, нужно дальше развиваться. Тогда мы можем говорить о перспективе», — сказал Денис Паслер.

Он добавил, что правительство уже оказывает поддержку предприятию и эту работу продолжит. По словам директора завода Вадима Савицкого, назначенного совсем недавно, в августе пересмотрят линейку по двум двигателям и назначена встреча по литейному производству, которому и предстоит модернизация.

ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» занимается производством широкой гаммы асинхронных электродвигателей, низковольтной коммутационной аппаратуры и магнитных пускателей и контакторов.

Бренд «Уралэлектро» известен, как российским потребителям, так и за рубежом.

ОАО «Уралэлектро» также выпускает продукцию специального назначения по отдельным заказам предприятий ГК «Росатом» и Министерства обороны РФ. Выпускаемая продукция соответствует отраслевому плану Минпромторга России по импортозамещению в отрасли «Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность».

В 2014 году менеджментом предприятия разработана Программа развития предприятия на 2015−2021 годы, которая направлена на изменение структуры портфеля продаж в сторону увеличения доли более рентабельных продуктов специального назначения для отраслей точек роста: специальные электродвигатели для нефтегазовой, химической, горнодобывающей отрасли и металлургии, для атомной и тепловой энергетики, транспортного машиностроения и общепромышленные электродвигатели для водного хозяйства, машиностроения, пищевой промышленности мощностью до 250 кВт, для судостроения.

Решением АО «РТИ» в марте 2018 программа развития предприятия приостановлена.